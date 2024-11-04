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Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 30 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 30 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Batman merkezli 7 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheli tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BATMAN merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette yasa dışı bahis ile sanal kumar oynatan ve elde edilen paraları aklamak için bazı şüphelilere ait banka hesaplarını ücret karşılığında kiralayan 30 kişiyi tespit etti. Şüphelilerin banka hesaplarında 43 bin 149 işlemde toplamda 31 milyon 736 bin 221 TL para giriş-çıkış işlemlerinin olduğu belirlendi. Şüpheliler, Batman merkezli 7 ilde belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 17'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 10'u savcılık ifadeleri sonrası salıverildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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