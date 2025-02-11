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Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 30 Gözaltı, 22 Tutuklama

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 30 Gözaltı, 22 Tutuklama
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İzmir merkezli gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 8 ilde 30 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 22'si tutuklandı. Operasyonda birçok dijital materyal ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

İzmir merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yasa dışı bahis sitelerini kiralayıp yazılım desteği sağlayan ve bu siteler üzerinden yasa dışı bahis oynatan zanlıların İzmir, Kahramanmaraş, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, Manisa ve Balıkesir'de tespit edilen adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, başkalarına ait banka kartları, ruhsatsız tabanca, 145 fişek ve yasa dışı bahis suçunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin bahis sitesi kiralama hizmeti verdikleri ve yasa dışı bahis oynattıkları 17 siteye erişim engeli uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 22'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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