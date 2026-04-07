Haberler

Bartın merkezli 15 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 18 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın merkezli 15 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 26 kişi gözaltına alındı, bunlardan 18'i tutuklandı. Organize suç örgütünün lideri de yakalandı ve suçtan elde edilen gelirlerin kripto varlık platformları aracılığıyla yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.

BARTIN merkezli 15 ilde yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere temin edilen banka hesapları ve GSM hatlarının, yurt dışında bulunan suç örgütü yapılanmasına aktararak suçtan elde edilen gelirlerin kripto varlık platformları aracılığıyla yurt dışına çıkardığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere temin edilen banka hesapları ve GSM hatlarının, yurt dışında bulunan suç örgütü yapılanmasına aktararak suçtan elde edilen gelirlerin kripto varlık platformları aracılığıyla yurt dışına çıkardığı belirlenen suç örgütünün lideri yakalandı ve 1 Nisan'da tutuklandı.

26 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın genişletilmesinin ardından 3 Nisan'da Bartın merkezli İstanbul, Sakarya, Bursa, Kütahya, Manisa, İzmir, Ankara, Kırşehir, Nevşehir, Trabzon, Antalya, Mersin, Adana, Gaziantep ve Diyarbakır'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 26 şüpheli, '7258 sayılı kanuna muhalefet ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. 18 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

