Özel'e saldıran Tengioğlu için tutuklama talebi

Özgür Özel'e yumruk atan saldırganla ilgili yeni gelişme
Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor

Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor
'Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese...'

"Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese..."
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 2 Tutuklama

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa ve Osmaniye'de düzenlenen polis operasyonunda yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 5 kişiden 2'si tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dijital cihaz ve bahisle ilgili materyal ele geçirildi.

ŞANLIURFA ve Osmaniye'de, polisin yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik 4 ay süren teknik takibin ardından Şanlıurfa merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Şanlıurfa kent merkezinde 4, Osmaniye'de ise 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 7 cep telefonu, 7 sim kart, 3 dizüstü bilgisayar, 4 USB bellek, 1 hafıza kartı, 42 bin TL ve bahisle ilgili 6 not kağıdı ele geçirildi. İncelemelerde şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında banka ve iletişim hesaplarından yaklaşık 50 milyon liralık işlem gerçekleştirdiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. 1 şüpheli ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

Bir kentimizde belediye emekliye ücretsiz ulaşım hakkını kaldırıyor
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü

Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.