Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 16 Tutuklama

IĞDIR merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yasa dışı bahis oynatılmasına yönelik soruşturma başlattı. Ülke genelinde yasa dışı bahis siteleri ile bağlantılı olduğu saptanan banka hesaplarına toplam 1.7 milyar TL para girişi olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Iğdır merkezli İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Ordu, Giresun, Edirne, Eskişehir, İzmir, Antalya, Bursa ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 23 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 şüpheliden, 16'sı çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Haber: Özkan AYDIN / IĞDIR,