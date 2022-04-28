'Yasa dışı' bahis operasyonunda 16 şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Yasa dışı' bahis operasyonunda 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
 - Güncelleme:
'Yasa dışı' bahis operasyonunda 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

DİYARBAKIR'da, polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DİYARBAKIR'da, polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 24 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 16 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 1'inin askerde, diğerinin ise cezaevinde tutuklu olduğu belirtildi. Adreslerde yapılan aramalarda da 20 cep telefonu, 17 simkart, 1 hafıza kartı, 4 harddisk, 1 laptop ve 1 modem ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Bahis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title