Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 15 Tutuklama

Ağrı merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında, çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerinde para nakline aracılık eden, yasa dışı bahis ve kumara teşvik eden şüphelilerin yakalanması için çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Ağrı merkezli Bursa, İzmir, Mardin ve Artvin'de eş zamanlı operasyon gerçekleştiren polisler, 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 26 cep telefonu, çok sayıda banka ve hesap kartı, suça konu el broşürleri, 14 bin 300 lira sahte para, birer otomobil ve tekne ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ağrı Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan 15'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.