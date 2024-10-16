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Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 15 Gözaltı

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 15 Gözaltı
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Nevşehir merkezli yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 9'u üniversite öğrencisi toplam 15 kişi gözaltına alındı. Operasyon, 5 aylık bir çalışmanın ürünü olarak 6 ilde gerçekleştirildi.

NEVŞEHİR merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9'u üniversite öğrencisi, 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 aylık çalışmanın ardından Nevşehir merkezli Kayseri, İstanbul, Diyarbakır, Şırnak ve Osmaniye'de eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Bu kapsamda 9'u üniversite öğrencisi 15 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerden 1'inin ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmasında şüphelilerin banka hesaplarında 500 milyon TL para hareketi tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden B.D.'nin yurt dışındaki yasa dışı bahis uygulamalarına para yönlendirmek için komisyon ödediği üniversite öğrencilerinin banka hesaplarını kullandığı belirlendi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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