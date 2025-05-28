Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 144 Şüpheli Yakalandı, 89'u Tutuklandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerine girme" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu yakalanan 144 şüpheliden 89'unun tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini kaydetti. Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"9 ilde 'yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerine girme' suçlarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarda; banka hesaplarında 8,3 milyar TL'lik hesap hareketi bulunan 144 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 89'u tutuklandı. 33'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Mersin, Giresun, Hatay, Kastamonu, Bursa, Eskişehir, Adana ve Bilecik'te düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatmak ve yasa dışı para transferlerine aracılık etmek, sosyal medya platformları üzerinden sahte kiralık ev ve araç satış ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırmak, sahte piyango biletlerini sosyal medya hesaplarında satarak bahis ve şans oyunu oynatmak, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak kişisel bilgileri ele geçirmek ve sosyal medya platformları üzerinden düşük faizli kredi ilanı vererek kişisel bilgileri ele geçirip banka hesaplarındaki varlıkları kendi hesaplarına aktararak vatandaşlarımızı dolandırmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucunda; çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi."