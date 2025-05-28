Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 144 Şüpheli Yakalandı, 89'u Tutuklandı

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 144 Şüpheli Yakalandı, 89'u Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 144 Şüpheli Yakalandı, 89'u Tutuklandı
Haber Videosu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve bilişim suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 144 şüpheliden 89'unun tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerine girme" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu yakalanan 144 şüpheliden 89'unun tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini kaydetti. Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"9 ilde 'yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerine girme' suçlarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarda; banka hesaplarında 8,3 milyar TL'lik hesap hareketi bulunan 144 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 89'u tutuklandı. 33'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Mersin, Giresun, Hatay, Kastamonu, Bursa, Eskişehir, Adana ve Bilecik'te düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatmak ve yasa dışı para transferlerine aracılık etmek, sosyal medya platformları üzerinden sahte kiralık ev ve araç satış ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırmak, sahte piyango biletlerini sosyal medya hesaplarında satarak bahis ve şans oyunu oynatmak, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak kişisel bilgileri ele geçirmek ve sosyal medya platformları üzerinden düşük faizli kredi ilanı vererek kişisel bilgileri ele geçirip banka hesaplarındaki varlıkları kendi hesaplarına aktararak vatandaşlarımızı dolandırmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucunda; çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi."

Kaynak: ANKA / Güncel
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı

9 ilde dev operasyon! Banka hesaplarındaki para dudak uçuklattı
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye oldu

İmamoğlu'na yakın bir isim daha itirafçı olup tahliye edildi
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryolar

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryolar
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim

Şampiyon dananın sahibi: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
87 yıllık firma Fiskobirlik mali kriz sonucu varlıklarını satışa çıkardı

Türkiye'nin 87 yıllık firması batıyor! Ne var ne yok satışa çıkarıldı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hepsinin kaderi aynı oldu! Anne ile 3 kız kardeşin acı sonu

Anne ile 3 kız kardeşin acı sonu
Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti

Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası

Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
Ece Seçkin'den Jose Mourinho'ya olay sözler: Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum

Ece'den olay sözler: Bir manyak yüzünden uyuyamıyorum
Dünyanın en zenginlerinin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı

Zenginlerin servetlerini sakladığı bina ortaya çıktı
Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip

Madrid'de kalacak derken Arda Güler'e bomba talip
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.