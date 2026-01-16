Kırıkkale merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 25 gözaltı
Kırıkkale merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli adliyeye sevk edildi, bunlardan 14'ü tutuklandı.
14 TUTUKLAMA
Kırıkkale merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 25 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel