Kırıkkale merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 25 gözaltı

Kırıkkale merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli adliyeye sevk edildi, bunlardan 14'ü tutuklandı.

14 TUTUKLAMA

Kırıkkale merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 25 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

