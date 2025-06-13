Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 104 Şüpheli Yakalandı

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Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 104 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis suçuna yönelik 36 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 104 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

(ANKARA) – İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik dün düzenlenen operasyonlar sonucu 104 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 7 aydır devam eden çalışmalar sonucu İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova ve Zonguldak'ta; Sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yapan, Yasa dışı bahis ve sanal kumar oynamaya teşvik eden, Aralarında 1 milyondan fazla takipçili anonim ve fenomen hesap olarak tabir edilen hesapların kullanıcılarının da bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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