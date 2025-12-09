6 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Kişi Gözaltına Alındı

(İSTANBUL) Yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında "showbahis.com" adlı site yöneticilerine yönelik 6 ilde jandarma operasyonu düzenlendi. İstanbul merkezli, Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde 17 ayrı adreste eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında arama ve el koyma işlemleri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "showbahis.com" adlı yasa dışı bahis platformuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin açıklamasına göre, İstanbul merkezli, Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde 17 ayrı adreste eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"... MASAK analizlerinde ortaya çıkan bulgular doğrultusunda, şüphelilerin 'showbahis.com' üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları, bu kapsamda şüphelilerin hesaplarında 2.086.008.077,00 (2 milyar 86 milyon 8 bin 77) TL tutarında işlem hareketi bulunduğu tespit edilmiştir.

20 gözaltı

Yasa dışı bahis oynatma faaliyetlerinin icra edilebilmesi amacıyla; 1 örgüt lideri, lidere bağlı 3 yönetici, yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 18 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu tespit edilmiş olup, İstanbul merkezli, Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olmak üzere 6 farklı ilde toplam 17 ayrı adreste eş zamanlı operasyon icra edilmiş; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarda arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır.

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla; şüphelilere ait 11 araç ve 3 taşınmaz malvarlığına el konulmuş, ayrıca şüpheli şahıslara ve 1 tüzel kişiliğe ait 265 banka hesabına tedbiren bloke konulmuştur. Soruşturma işlemleri tüm yönüyle, titizlik ve kararlılıkla sürdürülmektedir"