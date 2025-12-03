Haberler

Yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlarda 27 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonlarında yakalanan 42 şüpheliden 27'sinin tutuklandığını ve 203 milyon lira değerinde mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 42 şüpheliden 27'sinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde 23 ilde düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlar kapsamında, son 1,5 yıl içinde hesaplarında 6 milyar 182 milyon lira işlem hacmi bulunan 42 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, bunlardan 27'sinin tutuklandığı, 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek 'yasa dışı bahis' suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. Şüphelilere ait yaklaşık 203 milyon lira değerinde, 25 ev/arsa ve 25 araç ile 428 banka ve 35 kripto hesabına el konuldu. Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri yasa dışı geliri, üçüncü şahıslar tarafından açılan kripto para hesaplarıyla uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları, yasa dışı bahis oynayan şahıslardan komisyon aldıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Yerlikaya paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verdi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
