Yasa Dışı Bahis Dolandırıcılığına 5 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adana'da yasa dışı bahis cezası olduğu bahanesiyle bir kişiyi 9 bin 300 lira dolandırdığı öne sürülen sanığa 5 yıl 6 ay hapis ve 140 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık B.T. ve müşteki E.E. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, olay günü sanık B.T'nin müşteki E.E'yi PTT Genel Müdürlüğü çalışanı sıfatıyla aradığını, kendisi adına bir tebligatın bulunduğunu, bu konuyla ilişkin telefon numarası verip ilgili hukuk bürosuyla görüşmesi gerektiğini anlattığı, müştekinin de verilen numarayı araması sonrası karşıdaki kişinin kendisine yasa dışı bahisle ilgili hakkında 58 bin lira para cezasının bulunduğunu ve 32 bin 880 lira göndermesi halinde dosyanın kapatılacağını söylediği belirtildi.

Savcı, müştekinin 32 bin 880 lirayı kendisine verilen banka hesabına gönderdiği ve sonrasında müşteki ile irtibatın kesildiğini, yapılan soruşturma neticesinde banka hesabının sanık B.T'ye ait olduğunun tespit edildiğini ve sanığın benzer suçlardan soruşturmalarının bulunduğunu bildirerek, B.T'nin "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık B.T. suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini talep etti.

Müşteki E.E. ise zararının giderilmediğini ve sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek B.T'nin cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti de "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık B.T'yi 5 yıl 6 ay hapis ve 140 bin lira adli para cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.