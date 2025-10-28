Haberler

Yasa Dışı Bahis Çetesine Operasyon: 22 Tutuklama

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, 'Yolyemezler Çetesi' olarak bilinen örgütün 42 üyesi gözaltına alındı. Yasa dışı bahis faaliyetleri ve para aklama iddialarıyla tutuklanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini "Yolyemezler Çetesi" olarak tanıtarak yasa dışı bahis faaliyeti yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 42 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini "Yolyemezler Çetesi" olarak tanıtan bazı kişilerin yasa dışı bahis faaliyeti yürüttükleri, buradan elde edilen paraları üçüncü kişiler adına açılan banka hesapları üzerinden akladıkları ve haksız kazanç sağladıkları yönündeki tespit üzerine yapılan operasyonda gözaltına alınan 42 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheliler, sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği, 42 şüpheliden 22'sinin tutuklanmasına, biri suça sürüklenen çocuk olmak üzere 20 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Operasyon

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin örgütlü biçimde birbirleriyle bağlantılı hareket ettikleri, suç görüşmeleri yaptıkları, bahis sitelerine entegre panel sistemi kurdukları, "dış finans evi" olarak tabir edilen evlerde yasa dışı bahis yaptıkları ve aralarında yapılan finansal işlemlerin analizi sonucunda 1,5 milyar liralık işlem hacmine sahip oldukları belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahse ilişkin para transferleri, suç içerikli görüşmeler ve hesap hareketlerinin tespitinin yanı sıra suçta kullanıldığı değerlendirilen 33 telefon, 30 sim kartı, 3 hard disk, taşınabilir bellek ve hafıza kartı ele geçirilmişti.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Antalya, Bayburt ve Samsun'da 24 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 42 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Aranan 5 zanlının ise cezaevinde olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
Haberler.com
