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Yasa Dışı Avcılık Faaliyetlerine 26 Milyon TL İdari Para Cezası

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yasa dışı avcılık faaliyetleriyle mücadele kapsamında 1 Ocak'tan bugüne kadar gerçekleştirdikleri 79 bin denetim sonucunda 1544 kişi ve iş yerine 26 milyon 992 bin 273 lira idari para cezası uyguladıklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yasa dışı avcılık faaliyetleriyle mücadele kapsamında 1 Ocak'tan bugüne kadar gerçekleştirdikleri 79 bin denetim sonucunda 1544 kişi ve iş yerine 26 milyon 992 bin 273 lira idari para cezası uyguladıklarını bildirdi.

Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, su ürünleri avcılığında sürdürülebilirliğin sağlanması ve yasa dışı avcılıkla mücadele için Bakanlık olarak yoğun çalışmalar yürüttüklerine işaret etti.

Yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik yıl boyu gerçekleştirdikleri rutin denetimlere ek olarak ülke genelinde çapraz ve eş zamanlı denetimler de yapıldığına dikkati çeken Yumaklı, "Türkiye genelinde son bir haftada 7 bin 535 denetim gerçekleştirildi ve bu denetimlerde kaçak avcılıktan elde edilen 23,5 ton su ürününe el konulurken, 89 kişi ve iş yerine para cezası uygulandı." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, denetimlerin denizler, iç sular, karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, balıkçı gemileri, balık halleri, balık unu-yağı fabrikaları ve perakende satış yerlerinde yapıldığını bildirdi.

187 ton su ürününe el koyuldu

Yılbaşından beri yapılan denetim faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Yumaklı, "1 Ocak'tan bugüne kadar 79 bin denetim gerçekleştirdik, ekiplerimiz, kaçak avcılıkla elde edilen 187 ton su ürününe el koydu. Yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve bu ürünlerin satışını yapan 1544 kişi ve iş yerine 26 milyon 992 bin 273 lira idari para cezası uygulandı." ifadesini kullandı.

Yumaklı, avlanma ruhsatına sahip olmayan ve kurallara uygun avlanmayan 25 gemi ve 854 muhtelif av aracına el konulduğuna da işaret ederek, şunları kaydetti:

"Doğal kaynaklarımız sonsuz değil. Denizlerdeki ve iç sulardaki su ürünleri kaynaklarını ve ekosistemi hep birlikte korumalıyız. Balıkçılığın sürdürülebilirliği kapsamında denetimlerimiz av sezonunda olduğu gibi av yasağı dönemi boyunca da kararlılıkla devam edecek. Bu denetimlerde görev alan değerli arkadaşlarım başta olmak üzere paydaş kurumlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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