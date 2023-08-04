YAŞ Toplantısında Terfi ve Atama Kararları Yayımlandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Cemal Ziya Kadıoğlu atanırken; kuvvet komutanlıklarına mensup 25 general, 7 amiral ve 63 albay terfi etti. Terfi ve atamalar 30 Ağustos tarihi itibariyle geçerli olacak.