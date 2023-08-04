Üye Girişi
Haberler

YAŞ Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

Güncel Haberler

Yüksek Askeri Şura(YAŞ) toplantısında alınan terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Metin Gürak'ın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Cemal Ziya Kadıoğlu'nun atanması ile kuvvet komutanlıklarına mensup 25 general, 7 amiral ve 63 albayın terfi etmesinin belirlendiği YAŞ kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Terfi ve atamalar 30 Ağustos tarihi itibarıyla geçerli olacak. - ANKARA

Yüksek Askeri Şura(YAŞ) toplantısında alınan terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Metin Gürak'ın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Cemal Ziya Kadıoğlu'nun atanması ile kuvvet komutanlıklarına mensup 25 general, 7 amiral ve 63 albayın terfi etmesinin belirlendiği YAŞ kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Terfi ve atamalar 30 Ağustos tarihi itibarıyla geçerli olacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Selçuk Bayraktaroğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title