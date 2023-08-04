YAŞ Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yüksek Askeri Şura(YAŞ) toplantısında alınan terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Metin Gürak'ın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Cemal Ziya Kadıoğlu'nun atanması ile kuvvet komutanlıklarına mensup 25 general, 7 amiral ve 63 albayın terfi etmesinin belirlendiği YAŞ kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Terfi ve atamalar 30 Ağustos tarihi itibarıyla geçerli olacak. - ANKARA