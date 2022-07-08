Yaş çayda rekolte, yüzde 20 düştü

DOĞU Karadeniz Bölgesi'ndeki 4 ilde, yaş çay tarımında ilk hasat dönemi rekolte, kış şartlarının uzun sürmesi nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 gerileyip, 425 bin ton oldu. Rekolte düşüklüğü olan yaş çayın 6,70 TL olarak açıklanan kilogramı ise 8 TL'ye ulaşan fiyatlarda alıcı buldu. Önceki yıllarda bazı özel sektör firmalarının yarı yarıya düşürdüğü yaş çay alım fiyatının yüksek seyretmesi, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Doğu Karadeniz'de, 830 bin dekarda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında 16 Mayıs'ta başlayan ilk hasat döneminde, üreticilerden 425 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirildi. Geçen yıl aynı dönemde toplam 524 bin ton yaş çay alımı yapılırken, kış şartlarının uzun sürmesi nedeniyle çay filizlerinin hasat olgunluğuna geç ulaşmasıyla rekolte, yüzde 20 geriledi. Rekolte düşüklüğü yaşanan yaş çayın 6,70 TL olarak açıklanan kilogramı ise 8 TL'ye ulaşan fiyatlarda alıcı buldu. Önceki yıllarda bazı özel sektör çay firmalarının yarı yarıya düşürdüğü yaş çay alım fiyatının yüksek seyretmesi, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Özel sektörün çay alım fiyatını düşürmeyerek üreticiyi mutlu ettiğini dile getiren üretici Hızır Çil ise "Çay üreticisi için güzel bir sezon oluyor. Ağır kış şartları dolayısıyla çay toplanma olgunluğuna geç ulaştı. Verim az oldu. Üreticiler çayını ÇAYKUR'a sattı. Özel sektöre tercih az olunca daha önceki yıllarda düşük fiyattan çay alan özel sektör bu yıl açıklanan fiyattan alım yaparak üreticiyi memnun etti. Çaya verilen güzel fiyatta üreticiyi mutlu etti" dedi.