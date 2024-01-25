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Yarıyıl tatiline gidemeyen üniversite öğrencileri için askıda bilet uygulaması

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Edirne'de başlatılan uygulama ile yarıyıl tatilinde ailelerinin yanına gidemeyen dar gelirli öğrenciler için askıda bilet uygulaması başlatıldı.

Yarıyıl tatiline gidemeyen üniversite öğrencileri için askıda bilet uygulaması

EDİRNE - Edirne'de başlatılan uygulama ile yarıyıl tatilinde ailelerinin yanına gidemeyen dar gelirli öğrenciler için askıda bilet uygulaması başlatıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesi ve İl Müftülüğü, dar gelirli öğrenciler için askıda bilet uygulaması başlattı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Edirne İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şube Başkanı Hasan Başoğlu, uygulama ile sınavları biten ve maddi imkansızlık nedeniyle ailelerinin yanına gidemeyen öğrencilere bir fayda sağlamış olacaklarının altını çizdi.

Gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik projeler yürüten Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesi ve İl Müftülüğü üniversite öğrencileri için örnek bir uygulamaya imza attı. Sınavları biten ancak maddi imkansızlıklar sebebiyle memleketine gidemeyen üniversite öğrencileri için askıda bilet uygulaması başlatıldı. Hayırsever vatandaşların destekleriyle başlatılan askıda bilet uygulaması, öğrencilerin aile özlemini sona erdirecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kredi yurtlar kurumunda, gençlik merkezlerinde, cezaevlerinde, okullarda, ve birçok yerde manevi rehberleri olduğunu söyleyen Edirne İl Müftüsü Başoğlu, buralarda görevli personelin akşam 16.00-22.00 saatleri arasında öğrencilere rehberlik yaptığını belirtti.

Öğrencilere rehberlik yapan ekiplerin maddi-manevi sorunlarını çözmek için de çalışma yaptığını belirten Müftü Başoğlu, Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretmenin yanında diğer konularda da destek olduklarını ifade etti.

Yurtta rehberlik yapan Gonca Çelik'in bazı öğrencilerin memleketlerine gitmek için bilet alamadığını ve bu konuyla ilgili askıda bilet uygulaması yapma fikrini sunduğunu söyleyen Müftü Başoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları ekibi ve Kur'an Kursu hocalarının da bu konuda çalışma yaptığını ve böyle bir kampanya başlattıklarını duyurdu.

Görevlileri de işin içine dahil ederek bu projeyi genişlettiklerini ifade eden Müftü Başoğlu, ilkokulda okuyan çocukların hocasından duyup da ailelerine anlatmasıyla 7 bin lira gibi bir bağış geldiğini aktardı.

7-10 yaşındaki çocukların Kur'an kursu hocasının sınıfta anlatmasıyla ailelerinin destek vermesinin çok anlamlı olduğunu söyleyen Müftü Başoğlu, şuana kadar 25 bin lira bir meblağ oluştuğunu dile getirdi.

Bu meblağ ile yaklaşık ortalama 25 öğrencinin hem gidişlerini hem gelişlerini karşıladıklarını aktaran Başoğlu, bilet uygulamasının halen devam ettiğini ifade etti.

Uygulamanın Trakya Üniversitesi'nin finallerinin son haftasına kadar devam edeceğini aktaran Başoğlu, bilet uygulaması ile sınavları biten ve maddi imkansızlık nedeniyle ailelerinin yanına gidemeyen öğrencilere bir fayda sağlamış olacaklarının altını çizdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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