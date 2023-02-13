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Yarıyıl tatili için memleketi Hatay'a giden öğrenci depremde hayatını kaybetti

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Yarıyıl tatili için memleketi Hatay'a giden öğrenci depremde hayatını kaybetti

Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencisi Elif Kübra Soydan, yarıyıl tatil için gittiği memleketi Hatay'da depremde yaşamını yitirdi.

Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencisi Elif Kübra Soydan, yarıyıl tatil için gittiği memleketi Hatay'da depremde yaşamını yitirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Hatay'ın Antakya ilçesinde Elektrik Mahallesi'ndeki evlerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitiren 20 yaşındaki Soydan için taziye mesajı yayımladı.

Helvacıoğlu, Soydan gibi depremde yaşamını yitiren tüm vatandaşlara rahmet dileyerek, "Ara tatili geçirmek üzere ailesinin yanına memleketi Hatay'a giden Gümrük İşletme 4. sınıf öğrencisi Elif Kübra kardeşimizi yaşadığımız deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yüce milletimize sabır ve başsağlığı dileriz. Mekanları cennet olsun. Allah dualarımızı kabul etsin." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Güncel

Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz Keşan Hatay Güncel Haberler

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