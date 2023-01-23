"Yarıyıl tatil süresinin 1 ay olduğu iddiası yanlış"

Sosyal medyada 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatil süresinin 1 ay olduğuna dair bazı iddialar paylaşıldı.

Öğrenciler yarıyıl sevincini yaşarken sosyal medyada bazı yayın organları ve kullanıcılar "Sömestr tatili 1 ay oluyor! Öğrenciler tatile doyacak!" ifadelerini yazarak yarıyıl tatilinin on beş günden bir aya çıkarıldığı iddiasında bulundu.

İddiayı ortaya atan sayfaların duyuruyu yaparken herhangi bir resmi belge ya da açıklamaya yer vermediği dikkatlerden kaçmadı.

İddialar sosyal medyada yankı uyandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 07.06.2022 tarihinde yayımladığı çalışma takviminde 2022-2023 eğitim öğretim yılının tatil dönemlerini her sene olduğu gibi eğitim öğretim yılının başında paylaştı. Yayımlanan takvime göre 2022-2023 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik yok. Daha önceki senelerde olduğu gibi bu sene de yarıyıl tatili on beş gün olarak belirlendi.

Bakanlık sitesinde o tarihten sonra yarıyıl tatilinin tarihlerindeki değişiklik için herhangi bir açıklama da yayınlanmadı.