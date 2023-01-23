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Yarıyıl tatil süresinin 1 ay olduğu iddiası yanlış

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Yarıyıl tatil süresinin 1 ay olduğu iddiası yanlış

Sosyal medyada 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatil süresinin 1 ay olduğuna dair bazı iddialar paylaşıldı.

Öğrenciler yarıyıl sevincini yaşarken sosyal medyada bazı yayın organları ve kullanıcılar "Sömestr tatili 1 ay oluyor! Öğrenciler tatile doyacak!" ifadelerini yazarak yarıyıl tatilinin on beş günden bir aya çıkarıldığı iddiasında bulundu.

Yarıyıl tatil süresinin 1 ay olduğu iddiası yanlış

İddiayı ortaya atan sayfaların duyuruyu yaparken herhangi bir resmi belge ya da açıklamaya yer vermediği dikkatlerden kaçmadı.

Yarıyıl tatil süresinin 1 ay olduğu iddiası yanlış

İddialar sosyal medyada yankı uyandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 07.06.2022 tarihinde yayımladığı çalışma takviminde 2022-2023 eğitim öğretim yılının tatil dönemlerini her sene olduğu gibi eğitim öğretim yılının başında paylaştı. Yayımlanan takvime göre 2022-2023 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik yok. Daha önceki senelerde olduğu gibi bu sene de yarıyıl tatili on beş gün olarak belirlendi.

Yarıyıl tatil süresinin 1 ay olduğu iddiası yanlış

Bakanlık sitesinde o tarihten sonra yarıyıl tatilinin tarihlerindeki değişiklik için herhangi bir açıklama da yayınlanmadı.

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"Yarıyıl tatil süresinin 1 ay olduğu iddiası yanlış"
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"Yarıyıl tatilinin bir ay olacağı iddiası doğru değil. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 07.06.2022 tarihinde yayımladığı çalışma takviminde 2022-2023 eğitim öğretim yılı yarı tatilinin 23 Ocak - 3 Şubat arasında olacağını ilan etti. "

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı Güncel Haberler

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