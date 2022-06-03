Yarışmada birinci olan orman işçilerine coşkulu karşılama - Haberler

Yarışmada birinci olan orman işçilerine coşkulu karşılama Amasya Orman Bölge Müdürlüğünce düzenlenen yarışmada bölge birincisi olan Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekibi, davul zurna ile karşılandı. Amasya Orman Bölge Müdürlüğünce düzenlenen yarışmada bölge birincisi olan Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekibi, davul zurna ile karşılandı. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 14 işletme müdürlüğünün katıldığı yarışmada Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekibi, birinci oldu. Yarışma sonrasında Vezirköprü ilçesine dönen ekip, Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde davul zurna ile karşılandı. Ekip, kazandıkları kupa ve madalyayı Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak'a sundu. Irmak, orman yangınları ile mücadelede en hızlı ve en donanımlı ekip yarışmasında birinci olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek, kazasız ve yangınsız bir sezon geçirmeyi diledi. AA / İrfan Ağca - Güncel Orman İşletme Müdürlüğü Amasya Güncel Haberler

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