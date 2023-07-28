Ankara'da özel yöntemlerle ikiye böldüğü banknotların yarısını sahtesiyle birleştirdikten sonra bankamatikte gerçeğiyle değiştiren bir kişi, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. E.T.O.'nun üst aramasında ve ikametinde yapılan armalarda ise 2 bin adet sahte 50 liralık banknot, 30 adet sahte 100 dolar, çok sayıda kesilmiş sahte para kağıtları, banka ve kredi kartları, sahte para basımında kullanılan; yazıcı, tarayıcı, boya, sıvı solüsyon, numaratör, çeşitli materyaller ve basımı yapılmış sahte banknotlar ele geçirildi. Yakalanmamak için başka kişilere ait kartları kullanmış E.T.O.'nun polis takibine takılmamak için kanuna aykırı yollarla edindiği kimlik numaraları üzerinden çıkarttığı banka ve kredi kartlarını kullandığı, bazı zamanlarda ise 'sınav harcı' gibi yöntemlerle kartsız işlemler yaptığı ortaya çıktı. Şahsın ayrıca ATM'lere yükleme yapacağı sırada kamerada yüzünü gizlemek için cerrahi maske taktığı ve şapkalı kıyafetler giydiği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.T.O., yargılanmak üzere Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Kendisine bu sırada yöneltilen 'Bu yöntemi nasıl öğrendin ve neden yaptın sorularına' E.T.O., 'Gördüğüm haberlerden esinlendim, kredi borcum olduğu için yaptım' cevabını verdi.

Yarısı sahte banknotları ATM'de gerçeğiyle değiştiren kalpazana operasyon kamerada: Kredi borcum için yaptım

ANKARA - Ankara'da özel yöntemlerle ikiye böldüğü banknotların yarısını sahtesiyle birleştirdikten sonra bankamatikte gerçeğiyle değiştiren bir kişi, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki ATM'lere çok sayıda sahte para yatırılması ihbarları üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından paraları ATM'ye yatıranın E.T.O. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi yine aynı işi yaptığı sırada yakalayarak gözaltına aldı. E.T.O.'nun üst aramasında ve ikametinde yapılan armalarda ise 2 bin adet sahte 50 liralık banknot, 30 adet sahte 100 dolar, çok sayıda kesilmiş sahte para kağıtları, banka ve kredi kartları, sahte para basımında kullanılan; yazıcı, tarayıcı, boya, sıvı solüsyon, numaratör, çeşitli materyaller ve basımı yapılmış sahte banknotlar ele geçirildi.

Paraları ortadan kesip sahtesiyle birleştirmiş

Şüphelinin evinde kurduğu küçük çaptaki matbaada çoğalttığı sahte paralar ile gerçek paraları ortadan ikiye kestiği, elde ettiği parçaları özel yöntemlerle yarısı sahte yarısı gerçek şekilde tekrar birleştirdiği ve ATM'ye yatırarak gerçeğiyle değiştirdiği tespit edildi. Daha önce 200 ve 100 liralık banknotlarla denemeler yapan şahsın başarısız olduğu ve ağırlıklı olan 50 liralık banknotları kullandığı öğrenildi.

Yakalanmamak için başka kişilere ait kartları kullanmış

E.T.O.'nun polis takibine takılmamak için kanuna aykırı yollarla edindiği kimlik numaraları üzerinden çıkarttığı banka ve kredi kartlarını kullandığı, bazı zamanlarda ise 'sınav harcı' gibi yöntemlerle kartsız işlemler yaptığı ortaya çıktı. Şahsın ayrıca ATM'lere yükleme yapacağı sırada kamerada yüzünü gizlemek için cerrahi maske taktığı ve şapkalı kıyafetler giydiği belirtildi.

"Borcum olduğu için yaptım"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.T.O., yargılanmak üzere Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Kendisine bu sırada yöneltilen "Bu yöntemi nasıl öğrendin ve neden yaptın sorularına' E.T.O., "Gördüğüm haberlerden esinlendim, kredi borcum olduğu için yaptım" cevabını verdi.