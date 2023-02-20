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Yarısı çöken binanın üstündeki güvercin evi ayakta kaldı

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Yarısı çöken binanın üstündeki güvercin evi ayakta kaldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, yarısı çöken binanın üzerindeki güvercin kulübesi ayakta kaldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, yarısı çöken binanın üzerindeki güvercin kulübesi ayakta kaldı. Güvercinler için yer yaptıklarını anlatan Burak Şafak, "Burası normalde 4 katlıydı, ekleme yapılan yeri 2 sene önce yaptık. Güvercinleri rahat bir şekilde uçurabilmek için yaptık. Bir katı güvercinler için fazladan yaptık. Yanlardan kolonlardan destek alınmıştı. 1994 senesinde yapıldı" dedi.

Hatay'da yarısı yıkılan binada güvercin kulübesinin bulunduğu kolonlar yıkılmadı. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir bina çökmesine rağmen yanında bulunan ek yapısı yıkılmadı. Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı bina yıkılmasına rağmen güvercin yuvasının bulunduğu kolonların hasar görmemesi dikkat çekti. 4 katlı binanın son hali ise görenleri şaşkına uğrattı.

"BİR KATI GÜVERCİNLER İÇİN YAPTIK"Binada yaşayanlardan Burak Şafak, "O gece anlatılmaz. Nasıl oradan çıktığımızı bilmiyoruz. Deprem olduktan sonra çıktık. Bina yıkıldıktan sonra çıktık. Burası normalde 4 katlıydı, ekleme yapılan yeri 2 sene önce yaptık. Güvercinleri rahat bir şekilde uçurabilmek için yaptık. Bir katı güvercinler için fazladan yaptık. Yanlardan kolonlardan destek alınmıştı. 1994 senesinde yapıldı. Sulak alan olduğu için çökme riski daha yüksek oldu. Binada 14 kişiydik. 13 kişi sağ çıktı, 1 kişi vefat etti." dedi.


- Hatay

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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