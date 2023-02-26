YARIŞAN 2 OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ 4 OTOMOBİLE ÇARPTI 5 YARALI

DİYARBAKIR'da yarışan iki otomobilin karıştığı kazada park halindeki 4 otomobil de zarar gördü; 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan Diyarbakır Stadyumu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 otomobil cadde üzerinde yarıştı. Sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada ikisi yarışan otomobillerden olmak üzere, 33 ADV 564, 34 DDM 877, 34 ANC 719, 34 RM 6928, 06 CUY 608 ve 34 YS 2710 plakalı toplam 6 otomobil hasar gördü. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yolu trafiğe kapattı. Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)