Yarış Spikeri Esen Gök Bakırköy'de Ölü Bulundu

Yarış Spikeri Esen Gök Bakırköy'de Ölü Bulundu
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Bakırköy'deki evinde ölü bulunan Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ün cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Arkadaşlarıyla uzun süre iletişim kuramayan Gök, evinde cansız bedeniyle bulundu.

Bakırköy'de yarış spikeri Esen Gök, evinde ölü bulundu.

Kartaltepe Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan Gök'ten uzun süre haber alamayan arkadaşları, durumu polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Gök'ün cansız bedeniyle karşılaştı.

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri olduğu belirtilen Esen Gök'ün cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
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