Üye Girişi
Haberler

Yarış Atları Van Gölü'nde Form Tutuyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'deki önemli yarışlarda boy gösteren şampiyon yarış atları, sakatlıkları sonrası getirildikleri Van Gölü'nde eğitmenleri eşliğinde yaptırılan antrenmanlarla form tutuyor.

Türkiye'deki önemli yarışlarda boy gösteren şampiyon yarış atları, sakatlıkları sonrası getirildikleri Van Gölü'nde eğitmenleri eşliğinde yaptırılan antrenmanlarla form tutuyor.

Van Gölü'ne kıyısı bulunan Erciş ilçesinde yarış atı yetiştiriciliği yapan Özkan Bayraktar, birçok ilde düzenlenen yarışlarda sakatlanan ya da yorgun düşen atların bakım ve tedavilerini yapıyor.

Bayraktar, kumsalda koşturarak form tutmalarını sağladıkları atları, gölün tuzlu ve sodalı suyunda yüzdürüyor. Bayraktar, antrenmanlarla güçlenen atları yeniden hipodromlara gönderiyor.

"Gölün tuzlu suyu sodalı suyunda şifa buluyorlar"

Yıllardır at bakıcılığı yaptığını belirten Bayraktar, AA muhabirine, atların gölde yaptıkları antrenmanlar sayesinde güç topladıklarını söyledi.

Antrenman yaptığı atlarla yarışlarda önemli derecelerin kazanıldığını anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Özellikle tendon ve lif gerilmeleri oluşan atları buraya getiriyoruz. Van Gölü'nün tuzlu suyu sodalı suyunda şifa buluyorlar. Burada tedavilerini yapıp, yüzdürüp ve dinlendirdikten sonra yarışlarda koşuyorlar. Bunun sonucunda iyi dereceler aldık. Göl suyunun onların sakatlıklarına iyi geldiğini gördük. Seyislerimizin gözetiminde yarışlara hazırladığımız atlar, iyi koşuyor. Bunun sonuçlarını gördük." dedi.

"Tedavi ettiğimiz birçok at yarış kazandı"

Ağabeyi ile atları yarışlara hazırlayan Serkan Bayraktar ise "Burada at çiftliğimiz var. Hipodromlarda sakatlanan atları bize gönderiyorlar. Her türlü bakım ve tedavilerini yapıyoruz. Sakat atları tedavi ettikten sonra hipodromlara gönderiyoruz. Tedavi ettiğimiz birçok at yarış kazandı." dedi.

Seyis Emrah Şeker, "Ayaklarında sorun olan, özellikle tendon ayaklar için iyi neticeler aldık. Burada iyileşen birçok at yarışlara döndü. En son iki atı gönderdik ve başarı elde ettiler. Atları tuzlu ve sodalı suda yüzdürüyoruz. Suyun faydalarını gördük. Antrenmanları süren atları Elazığ ve Diyarbakır'a göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Van Gölü Türkiye Güncel Spor

CHP'de kurultay günü! Özgür Özel net konuştu: Bir daha bu partide görev alamayacaklar

Kurultaya damga vuran çıkış: Bu partide görev alamayacaklar

 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat tahliye edildi

Engin Polat tahliye edildi

 Tahliye kararı sonrası Dilan Polat'tan ilk paylaşım: Enerciii

Eski Dilan geri döndü: Enerciii
Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

17 gündür haber alınamayan kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE Yemekteyiz 'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Galler ve Türkiye futbol puan durumları ne? EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan cetveli! Türkiye kaç puan? İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı ayın kaçında yatıyor? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR? 2024- 25 KYK yurtlarına ne zaman giriş yapılır? GSB KYK yurduma ne zaman gidebilirim? Dilan Polat eşinin tahliyesi sonrası ne paylaştı? Dilan Polat Instagram hesabında şarkı söyledi! ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI? SON DAKİKA: Engin Polat neden tahliye edildi? Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı? Benzine indirim! 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Hadise ve Kerem Bürsin sevgili mi? Hadise ve Kerem Bürsin arkadaş mı, aralarında ne var? 6 Eylül hangi burç? 6 Eylül hangi burç özellikleri, yükseleni ne? Başak burcu hangi elemente ait? GALLER- TÜRKİYE MAÇI İZLE Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki! TV8 frekans bilgileri..
title