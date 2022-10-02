Yarının mühendisleri sınavda ter döktü Düzce'de DENEYAP Atölyesi için uygulama sınavı yapıldıDÜZCE – Düzce'de geleceğin mühendislerini yetiştirecek olan DENEYAP Atölyesi'ne girebilmek için 425 öğrenci ter döktü.

Yarının mühendisleri sınavda ter döktü

Düzce'de DENEYAP Atölyesi için uygulama sınavı yapıldı

DÜZCE – Düzce'de geleceğin mühendislerini yetiştirecek olan DENEYAP Atölyesi'ne girebilmek için 425 öğrenci ter döktü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle başlatılan DENEYAP Türkiye Projesi dahilinde uygulama sınavı 81 ilde eşzamanlı olarak Düzce'de de yapıldı. Düzce Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen DENEYAP Atölyesi uygulama sınavına, Düzce'de 1-26 Haziran tarihleri arasında toplam bin 175 öğrencinin katılımı ile yapılan e-sınavda başarılı olan 425 öğrenci katıldı. DENEYAP Atölyelerinin öğrenci seçme sınav sürecinde birinci aşamayı tamamlayarak ikinci aşama sınavına hak kazanan adaylar, bu sınavda kendilerine sunulan tema doğrultusunda verilen malzeme kiti ile özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri proje tasarımı yaptı.

Bu yılki teması "Çevre Dostu Yük Gemisi" olarak belirlenen uygulama sınavında adaylardan verilen sürede tasarladıkları geminin belirlenen hedefe yük taşımasını sağlaması istendi. 2 saatlik süre sonunda tamamlanan projeler belirli kriterler doğrultusunda değerlendirilmek üzere jüri üyelerine sunuldu.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, uygulama sınavı öncesi öğrencilerle yakından ilgilenerek, başarılar diledi.