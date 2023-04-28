'Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu'nu kazananlar belli oldu

51. İstanbul Müzik Festivali ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) işbirliğinde verilen "Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu", bu yıl 21 genç kadın müzisyene katkı sağlayacak.

51. İstanbul Müzik Festivali ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) işbirliğinde verilen "Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu", bu yıl 21 genç kadın müzisyene katkı sağlayacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfından (İKSV) yapılan açıklamaya göre, Naz İrem Türkmen, Ceren Altınel, Gökçe Akkoyunlu, Defne Erdem, Ceylan Ölmez, Nihan Ulutan, Ayben Sever, Gizem Güllü, Eda Öncül, İlayda Gülümser, Ece Ataç, Beste Eser, Mercan Aldemir, Çağla Ulusev, Eylül Sümbül, İdil Olğar, Defne Kükürt, İpek Sinem Karali, İdil Naz Alıcı, Alara Hekimoğlu ve Perla Alara Kurşun fondan yararlanmaya hak kazandı.

Festival, genç kadın müzisyenlerin eğitimlerine yurt dışında devam etmesine, yarışmalara ve orkestra seçmelerine katılmalarına veya iyi bir enstrümana sahip olmalarına katkıda bulunuyor.

Fondan yararlanmaya hak kazanan müzisyenlere, ihtiyaç duydukları oranda fon paylaştırılacak.

Yarının Kadın Yıldızları 11 Haziran'da Süreyya Operası'nda

Fonu almaya hak kazanan müzisyenler, 1-17 Haziran'da gerçekleştirilecek festivalde konser verecek. TSKB işbirliğiyle 11 Haziran'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde gerçekleşecek konserde, projenin bu yılki kanaat önderi, Veriko Tchumburidze de müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşacak.

Festivalin TSKB desteğiyle Cumhuriyet'in 100. yılı anısına sipariş ettiği ve genç müzisyen Cem Esen tarafından bestelenen eser de ilk konserde yorumlanacak.