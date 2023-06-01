Yarını Kodlayanlar projesi Kahramanmaraş'ta ikinci konteyner teknoloji sınıfını açtı

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle başlatılan 'Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek' projesi kapsamında Kahramanmaraş'ta ikinci konteyner teknoloji sınıfı açıldı. Proje, afet bölgesindeki çocukların eğitimine katkı sağlamayı hedefliyor ve müzik, masal atölyeleri, kodlama eğitimleri ve oyun terapisi gibi etkinliklerle çocukların psikososyal desteklerini de sağlıyor. Projeyle toplam 100 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Afet bölgesindeki çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle başlatılan 'Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek' projesinde ikinci konteyner teknoloji sınıfı Kahramanmaraş'ta açıldı. Proje kapsamında hayata geçirilen gezici eğitim çadırı da afetten etkilenen 11 ildeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret etmeye başladı.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle başlattıkları "Yarını Kodlayanlar" projesinde depremzede çocuklara odaklanmaya devam ediyor. Afet bölgesindeki çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek" projesinde Adıyaman'ın ardından Kahramanmaraş'ta da konteyner teknoloji sınıfı açıldı. Bu illeri önümüzdeki aylarda Hatay ve Malatya takip edecek. Proje kapsamında ayrıca bir gezici eğitim çadırı da afetten etkilenen 11 ildeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret etmeye başladı. Konteyner sınıflarda ve gezici eğitim çadırında 7-14 yaş arası çocuklar için müzik ve masal atölyeleri, kodlama eğitimleri ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenleniyor; oyun terapisiyle psikososyal destek sağlanıyor. Projeyle toplam 100 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Proje kapsamında Kahramanmaraş'ta düzenlenen açılışa Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Habitat Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Taha Aydoğmuş ve oyuncu Aras Bulut İynemli katıldı.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi: "Türkiye Vodafone Vakfı olarak, depremlerden en çok etkilenen grup olduğuna inandığımız çocuklarımız için harekete geçtik. Onlar için bir yandan teknoloji eğitimi alıp bir yandan da sosyalleşebilecekleri, böylece kendilerini iyi hissedecekleri ve tekrar hayata bağlanacakları özel ortamlar oluşturmak istedik. Bu doğrultuda 'Yarını Kodlayanlar' projesini bölgenin ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden tasarladık ve 'Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek' projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında Adıyaman'ın ardından ikinci konteyner teknoloji sınıfımızı Kahramanmaraş'ta açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki aylarda Hatay ve Malatya'da da konteyner teknoloji sınıfları kuracağız. Ayrıca, gezici eğitim çadırımız da afetten etkilenen 11 ilimizdeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret etmek üzere yola çıktı. Konteyner teknoloji sınıflarında ve gezici eğitim çadırında 7-14 yaş arası çocuklarımız için müzik ve masal atölyeleri, kodlama eğitimleri ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Toplam 100 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, bölgede ekonomik ve sosyal hayatın yeniden canlanmasına destek olmak için çalışmayı sürdüreceğiz."

Habitat Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Taha Aydoğmuş, şöyle konuştu: "Habitat Derneği ve Türkiye Vodafone Vakfı ile birlikte yürüttüğümüz 'Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek' projesi çocuklarımıza umut ve geleceğe dair güçlü bir adım atma fırsatı sunmakta. Deprem sonrasında çocukların eğitim koşullarını iyileştirmek amacıyla Adıyaman'da konteyner teknoloji sınıfı kurarak çalışmalara başladık ve şu anda da Kahramanmaraş'ta ikinci konteyner teknoloji sınıfımızı açıyoruz. Bugüne kadar, konteyner kentlerde 1000'den fazla çocuğumuza ritim ve masal atölyeleri, teknoloji eğitimleri, kitap okuma saatleri, sınavlara hazırlık ve psikososyal etkinlikler düzenleyerek eğitimlerine katkı sağlamaya çalıştık. Konteyner sınıflarımızın yanı sıra, tüm eforumuzu kullanarak, bölgedeki diğer çocuklara da ulaşıp koşullarını iyileştirmeye ve onlara destek olmaya devam edeceğiz. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz gezici eğitim çadırı ile 11 ilimizdeki çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz. Çünkü, bizim için en önemli şey çocuklarımızın yüzlerinin gülmesidir. Habitat Derneği olarak, depremden etkilenen çocuklarımızın eğitimi ve geleceği bizim en büyük önceliğimizdir. Bu projeyle birlikte, çocuklarımızın umutlarını yeniden inşa ediyor ve onlara daha iyi bir gelecek sunmayı hedefliyoruz. Birlikte çalışarak, depremin etkilerini hafifletebileceğimize ve geleceğimizi daha güçlü bir şekilde inşa edebileceğimize inanıyoruz."

Aras Bulut İynemli ise şunları kaydetti: "Yaşadığımız büyük afetin yaralarını hep birlikte saracağız. Hem bireysel hem de kurumsal olarak yapabileceğimiz çok şey var. Özellikle depremzede çocuklarımızın geleceğe umutla bakmalarını sağlamamız çok önemli. 'Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek' projesinin afet bölgesindeki çocuklarımızın hayatında önemli bir renk, geleceğe yönelik hayallerinde önemli bir basamak olacağına inanıyorum. Bu projeyi gönülden destekliyorum."

Gezici eğitim çadırıyla 20 bin çocuğa ulaşılacak

Proje kapsamında hayata geçirilen gezici eğitim çadırı, afetten etkilenen 11 ildeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret etmeye başladı. Çadırda bilgisayarlar, Makey Makey, Mbotlar, projeksiyon cihazı, Arduino ve STEM setleri, kutu oyunları, kitaplar ile çocukların bir yandan eğitimine destek olunurken, bir yandan da keyifli vakit geçirmeleri sağlanıyor. İlk durağı Kahramanmaraş'ta Kadıoğlu Çiftliği İlkokulu olan çadır, sırasıyla Güzelyurt Nacarlar İlkokulu, Saadet Arifioğlu Ortaokulu, Seyrantepe İlkokulu ve Emiroğlu Bertizler İlkokulu'nu ziyaret edecek. Ardından Adıyaman'da Renzip Köyü'ne gidecek. Ziyaret edilen lokasyonlarda çocuk sayısına göre 3-4 gün kalan çadırda bir seferde ortalama 15 çocuk eğitim alabiliyor. Gezici eğitim çadırıyla 20 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Liseli gençler için hackathon

'Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek' projesiyle bölgedeki çocuklar için konteyner teknoloji sınıfları ve gezici eğitim çadırında zenginleştirilmiş ve psikoloji alanında uzman isimlerden onay alınmış özel eğitim ve etkinlikler düzenleniyor. Proje kapsamındaki etkinlik ve eğitimler afetten etkilenen çocukların yerleştirildiği diğer illeri de kapsayacak. Ayrıca, liseli gençlere yönelik olarak düzenlenecek "Afete Teknolojik Çözümler Hackathonu" ile yapay zeka ve diğer teknolojiler kullanılarak afet konusunda çözüm üretilmesi sağlanacak.

300 bini aşkın çocuğa ulaşıldı

"Yarını Kodlayanlar" projesiyle, Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Bugüne kadar 81 ilde 300 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında son 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer 14 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL'lik yatırım 7,7 TL değerinde sosyal fayda oluşturdu. "Yarını Kodlayanlar" eğitimlerine online eğitim platformu Yarinikodlayanlar.com üzerinden de ücretsiz ulaşılabiliyor. - İSTANBUL