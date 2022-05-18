'Yarını Kodlayanlar'da 1.200'e yakın gence yapay zeka eğitimi verildi

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nin ortak projesi "Yarını Kodlayanlar", gençleri geleceğin teknolojisi yapay zeka ile tanıştırmaya devam ederken, Türkiye'nin dört bir yanında verilen eğitimlerle bugüne kadar 1.200'e yakın gence ulaşıldı.

Türkiye Vodafone Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar" projesi, gençleri dijital geleceğe hazırlamayı sürdürüyor.

Türkiye'nin dört bir yanında 14 ila 17 yaş arası lise öğrencilerine yönelik yapay zeka eğitimlerinin verildiği projede bugüne kadar 1.200'e yakın gence ulaşıldı. Haftada 4 gün 16 saat süren online eğitimlerde, gençlere Python programlama dili, temel makine öğrenmesi, basit regresyon, çoklu regresyon, karar ağacı ve rastgele orman regresyon uygulamaları gibi konularda bilgi veriliyor. "Yarını Kodlayanlar" yapay zeka eğitimleriyle yıl sonuna kadar 3 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği olarak, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 6 yıl önce başlattıkları "Yarını Kodlayanlar" projesini büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu projeyle tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Ağustos 2016'da 7 ila 14 yaş arası çocuklarımıza kodlama öğreterek başladığımız yolculuğumuza bugün 14 ila 17 yaş arası gençlerimizi de dahil ederek devam ediyoruz. Bu gençlerimize, geleceğin teknolojisi yapay zeka konusunda kapsamlı eğitimler veriyoruz. Amacımız, genç nesillerin ilgisini kodlama ve yazılım alanına çekebilmek, teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamak, günümüzde her alanda gördüğümüz yapay zeka teknolojisini öğrenip kullanarak yaratıcı fikirlerini yeni teknolojilerle birleştirmelerini mümkün kılmak. Bugüne kadar 1.200'e yakın gence ulaştık. Yıl sonu itibarıyla 3 bin gence ulaşmayı hedefliyoruz. Yapay zekaya ilgi duyan gençlerimizi eğitimlerimize bekliyoruz. Bu vesileyle tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz."

"Gençlerimizin yapay zekaya karşı ilgisi ise her geçen gün artmakta"

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise Habitat Derneği ve Türkiye Vodafone Vakfı olarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne çocukları, gençleri ve ebeveynleri de dahil ettikleri çalışmalarla katkı sağlamaya devam ettiklerini bildirdi.

"Yarını Kodlayanlar" projesiyle gelecek nesilleri dijital dünyaya hazırladıklarını, onların dijital yetkinliklerini geliştirdiklerini belirten Hazır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Projemize 7 ila 14 yaş aralığındaki öğrencilerimizi kodlama eğitimleriyle, 14 ila 17 yaş aralığındaki lise öğrencilerimizi de günümüzde her alanda görmeye başladığımız yapay zeka eğitimleriyle dahil ediyoruz. Yapay zeka eğitimlerimize katılan öğrenciler yapay zekanın nasıl işlediğini ve günümüzdeki önemini kavrayarak Python dili üzerinden eğitmenlerle birlikte konu başlıklarına uygun kodlar yazıyorlar.

Dijital yetkinliklerini geliştirmenin günümüzde ne kadar önemli olduğunun farkında olan gençlerimizin yapay zekaya karşı ilgisi ise her geçen gün artmaktadır. Şu ana kadar yapay zeka eğitimlerimiz aracılığıyla 1.200 öğrenciye ulaştık, yeni dönem hedefimiz ise 3 bin öğrenciye ulaşmak. Bu eğitimlerle amacımız, kodlama dünyasına adım atan öğrencilerimizin parlak fikirlerini yapay zeka ile birleştirmelerine ve yeni teknolojiler geliştirmesine olanak sağlamak. Yapay zekaya ilgisi olan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen tüm gençlerimiz eğitimlerimize başvuru yapabilirler. Be vesile ile tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor bayramını kutluyor, bu güzel günü gençlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum."

Gönüllülük esasıyla yürütülüyor

Verilen bilgiye göre, "Yarını Kodlayanlar" yapay zeka eğitimleri, Türkiye'nin dört bir yanında 60 gönüllü eğitmenle yürütülüyor. Eğitmen kadrosunun artırılması için eğitmen eğitimlerine devam ediliyor. Yapay zeka eğitmenleri için oluşturulan eğitmen kitabında, yapay zekanın tanımı ve önemi, Python dili, veri yapıları, veri görselleştirme, makine öğrenmesi, regresyon analizleri, sınıflandırma ve algoritma değerlendirme konuları ele alınıyor.

Eğitime katılan öğrenciler, yapay zekanın nasıl işlediğini ve günümüzdeki önemini kavrayarak Python dili üzerinden, eğitmenlerle birlikte konu başlıklarına uygun kodlar yazıyor.

Yarını Kodlayanlar'da 14 ila 17 yaş grubu gençlere yapay zekanın yanı sıra mobil uygulama geliştirme ve oyun konularında da bilgi veriliyor.

Diğer yandan, 2 yıl önce dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network ile yapılan iş birliği kapsamında, online ortamlarda The Clubhouse Network içinde yer alarak gençlerin bu gruplara dahil edilmesi planlanıyor.

Ayrıca, yapay zeka eğitimlerine birkaç meslek lisesinin de dahil edilmesi ve böylece özellikle istihdam edilebilir gençlerin dijital yetkinliklerinin artırılması da hedefler arasında bulunuyor.