YARIN 3 İLÇEDE OKULLAR TATİL
Antalya Valiliği, yarın 3 ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu. Olumsuz hava koşulları sebebiyle, okullarımız eğitime hazır olamayacağından, 14 Şubat 2024 Çarşamba tarihinde 3 ilçemizde (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı) eğitime ara verilmiştir.
YARIN 3 İLÇEDE OKULLAR TATİL
Antalya Valiliği, yarın 3 ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle, okullarımız eğitime hazır olamayacağından, 14 Şubat 2024 Çarşamba tarihinde 3 ilçemizde ( Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı) eğitime ara verilmiştir" denildi.