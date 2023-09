- Yarım saatte 30 büyük poşet çöp toplandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 16 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Çevre için bir araya gelindi.

Tavşanlı ilçesi, çevre bilincini artırmak ve temiz bir çevre oluşturmak amacıyla 16 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde etkinliğe ev sahipliği yaptı. Tavşanlı Köse Kalfa Mesire Alanı'nda Tavşanlı Belediyesi ve sponsor firmaların destekleriyle gerçekleşen etkinlik, Tavşanlı Gençlik Merkezi ve Let's Do It Türkiye Kütahya İl Temsilciliği gönülleri tarafından gerçekleşti.

Let's Do It Türkiye Kütahya İl Temsilcisi Onur Şahin, 16 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde bu anlamlı etkinliği düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Etkinlik kapsamında katılımcılar, Tavşanlı Köse Kalfa Mesire Alanı'ndaki çöpleri toplayarak çevre temizliği konusunda önemli bir farkındalık oluşturdular.

Tavşanlı Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Sert, etkinliğe katılan gönüllü gençlerle birlikte Let's Do It hareketini desteklemek için geldiklerini söyledi. Sert, "Bugün gönüllü gençlerimizle beraber İl Temsilciliğini Onur Şahin'in yaptığı Let's Do It hareketine destek olmak için buraya geldik. Tavşanlı Belediyesi, Orman Müdürlüğü ve sponsorlarının katkısı ile tüm Türkiye'de eş zamanlı yapılan bu etkinliğe katılmak dolayısıyla çok mutluyuz. Gençlerimiz ile beraber bu farkındalığı oluşturmak, insanların bu durumun farkına varmasını sağlamak bizim için mutluluk verici. Gençlik Merkezimizin amaçlarından biri bu arkadaşlara farkındalık sağlamak. Arkamızda 30 poşete yakın çöp var. Bunu biz 20-25 dakikalık bir sürede topladık. Üzücü bir durum. Bunu burada ifade etmek istiyorum. Biz bir sonraki geldiğimizde buradan 30 değil 15 poşet çöp toplayalım. Bunu sıfıra indirsek. Böyle bir nesil yakalasak bizi çok mutlu edecek." dedi.