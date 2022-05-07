Yarım kalpli doğan bebeğini 2 ay sonra ilk kez kucağına aldı

7 haftalık bebekten annesine en anlamlı hediye

Yarım kalpli olarak dünyaya gelen bebek, sağlığına kavuştu

BURSA - Yarım kalpli olarak dünyaya gelen erkek bebek, Bursa'da başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. 27 yaşındaki anne ilk çocuğunu 7 hafta sonra ilk kez sağlıklı olarak kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.

Kazakistan'da Meiram ve Ayakoz Zhaksylyk ailesinin ilk bebeği olan Kudaibergen, 7 hafta önce yarım kalp rahatsızlığı olarak bilinen hipoplastik sol kalp sorunuyla "hayata merhaba" dedi. Büyük üzüntü yaşayan ailenin çalmadığı kapı kalmadı. Doğmadan önce koyulan teşhisle, aile bugüne kadar bebeklerini kucağına dahi alamadı. Türkiye'ye gelen aile, şifayı Bursa'da buldu.

Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Seçici tarafından kontrolleri sağlanan minik Kudaibergen, en zor ve ağır kalp operasyonunu başarıyla tamamladı. Sağlığına kavuşan Kudaibergen, anneler gününde annesine en büyük hediye oldu. 2 ay önce çocuğunu dünyaya getiren anne, ilk defa çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.

"En büyük hediye onun varlığı ve kucağıma alabilmem"

Hamileyken yapılan ultrason ile bebeğine yarım kalp teşhisi konulduğunu belirten anne Ayakoz Zhaksylyk, "Türkiye'de bu ameliyatın yapılabileceğini duyduk. Doğduktan sonra, hastane araştırdık ve bebeğimizi Bursa Medicana Hastanesi'ne getirdik. Şu anda sağlığına kavuştu. Sevinçten ağladım. Bu mutluluğu hiçbir şekilde anlatamam. İlk defa bebeğimi kucağıma aldım. Bu benim için anlatılamaz. Gerçekten bunu şu an sözle anlatamam. Anneler gününde onun sağlığı benim için en büyük hediye oldu. Onun varlığı, kucağıma almak benim için anlatılamaz bir hediyeydi. Bence anneler için en büyük hediye, çocuklarının sağlıklı olması en büyük hediyedir" dedi.

Zorlu, ancak başarılı bir ameliyatı geride bıraktıklarını belirten Op. Dr. Serkan Seçici ise, "Kazakistan'dan ilk bilgileri bize geldiğinde inanamamıştık. Çünkü hipoplastik sol kalp teşhisi konulan bebeklerin çoğunluğu en fazla 2 hafta içinde hayata gözlerini yumuyor. Biz hastamızı kabul edip, Bursa'ya getirdiğimizde 35 günlüktü. Geldiğinde genel durumu kötüydü. Bize geldiği gibi kalbinin iş yükünü azaltmak için solunum cihazına bağladık ve ilaçlarını düzenledik. 2 gün içerisinde ameliyatını gerçekleştirdik. Sonraki süreçte gayet iyi geçti. Yaklaşık 1 haftalık yoğun bakım sürecinden sonra taburcu olup ülkelerine geri dönecekler. Kudaibergen inanılmazı başardı. Onun hayata tutunmak için büyük bir savaş verdiğini düşünüyorum. Çünkü 1 ayı tamamlayan çocuk sayısı bu hastalıkta tamamlayan çok azdır. Hipoplastik sol kalp sendromu ameliyatı, doğumsal kalp hastalıkları cerrahisindeki en riskli ameliyatlardan birisidir. Hastamız bu zorlu savaşı kazandı. Bizim açımızdan onu evine sağlıklı ve şifa ile evine taburcu edebilmek büyük bir mutluluk" şeklinde konuştu.