Üye Girişi
Haberler

Yarım asırlık antika merakıyla evini ve arsasını sattı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Gaziantep'te antika alım satım yapan ve antika merakıyla evi ile arsasını satan 56 yaşındaki Hanifi Özaslan, 13 yaşında başladığı işine 43 yıldır tutkuyla devam ediyor.

Gaziantep'te antika alım satım yapan ve antika merakıyla evi ile arsasını satan 56 yaşındaki Hanifi Özaslan, 13 yaşında başladığı işine 43 yıldır tutkuyla devam ediyor.

Gaziantep'te yaşayan 56 yaşındaki Hanifi Özaslan, 43 yıldır antikacılık yapıyor. Babasının da antikacı olduğunu aktaran Hanifi Özaslan, 13 yaşından beri eski eşya aldıklarını ve zamanla bu antikaların kendisinde hastalık oluşturduğunu söyledi. 43 yıldır antika eşya satın aldığını ifade eden Özaslan, antikalar için köydeki evini sattığını, bunun için hiç pişman olmadığı ve yeni birikimler elde etmek için risk alınması gerektiğini belirtti.

"Antikacılık baba mesleğimdir"

Antikanın kendisinde bağımlılık yaptığına değinen Özaslan, "20 yıldır Gaziantep'te antikacılıkla uğraşıyoruz. Ondan önce babamla beraber Nizip ilçesinde bu işi yapıyorduk. O zamanlar 13 yaşındaydım. Antikacılık baba mesleğimdir. Köy, kasaba, şehir şehir gezerek eski eşyaları alırdık. Zamanla bu eski eşyalar bende bir bağımlılık oluşturdu. Buradan merakım başladı. Kayda değer eşyaları alıyoruz ve bunları meraklılarına satıyoruz" dedi.

"13 yaşımda bu işe başladım şu an 56 yaşındayım"

Neyi var neyi yok satıp antikalara yatırdığını anlatan Özaslan, "Bu bende bir hastalık haline geldi. Gün geldi ekmek paramı bile bir antika parçasına verdim. Köydeki evimi, arsamı satarak antika eşya aldım. Emekli maaşımı halende antika eşyalara yatırıyorum. Bu bende bir sevdadır. Bir hastalık haline geldi. Bu işten parada kazandım. 13 yaşımda bu işe başladım, şu an 56 yaşındayım. 43 yılım antika işiyle geçti" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Baba Yerel Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Aralık 2023 Programı: Hangi Maçlar Var, Hangi Kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Aralık Cumartesi hangi sınav yapılacak? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı, yağmur yağacak mı? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 21 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 23 Aralık'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Nevzat Şimşek kimdir? Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Fatma Kanca kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 23 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 23 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 23 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 23 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 23 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32366 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 23 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 25 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 25 Aralık Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title