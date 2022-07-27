KASTAMONU - Yarım asırdır boş kalan araziler aronya ile yeşerdi

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde yarım asırdan fazla süredir kullanılmayan araziler aronya ile tarıma kazandırıldı.

İstanbul'da paslanmaz çelik üretimi alanında fabrikası bulunan Ercüment Oğuz, Kovid-19 salgını sürecinde memleketi Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine geldi.

Burada 6 ay kalan Oğuz, daha sonra memleketine yatırım yapmak istedi. İlçede çoğunluğu engebeli bölgelerde bulunan arazileri kiralayan Oğuz, buralarda aronya yetiştirmeye karar verdi.

Oğuz, toplam 61 dönüm araziye 18 bin 900 aronya fidanı dikti.

Ercüment Oğuz, AA muhabirine, İstanbul'da doğup büyüdüğünü söyledi.

Şenpazar'da kaldığı süre içinde memleketine yatırım yapmaya karar verdiğini anlatan Oğuz, "Bu maceraya böyle başladık. Kızım Çin'de yüksek lisansını yaparken tıbbı ve aromatik bitkilere ilgi duydu. O dönemde burada ne yapabiliriz diye mesai harcadık. Analizler doğrultusunda burada katma değer anlamında getirileri olarak bitkiler arasından yaban mersini çeşidi olan aronyada karar kıldık." dedi.

Aronyaya talebin yüksek olduğunu belirten Oğuz, şöyle devam etti:

"Dönüme 300 fidan diktik, 61 dönümlük aronya bahçesi kurduk. Toplamda 18 bin 900 ağaç sayısına ulaştık. Ağaç başına 5 kilogram verim alınıyor. Dönümde 300 ağaçta 1,5 ton civarında ürün elde edersiniz. Ekonomik değer anlamında da şu anda yaş olarak meyvenin satış fiyatı kilogramı 400 lira civarında. Bu ürünler Şili ve Peru'dan geliyor. Zincir marketler eğer 12 ay boyunca kendi iç piyasamızı besleyebileceksek yerli ürünü tercih edeceklerini görüşmelerimizde bize iletti. Bu hem Şenpazar'a istihdam sağlıyor hem tarım arazilerimiz korunuyor hem ülkeye çok ciddi bir döviz girdisi de sağlayacak."

Kiraladığı arazilerin uzun zamandır boş olduğuna işaret eden Oğuz, başlangıç olarak 13 kişiyle istihdama katkı sağladıklarını dile getirdi.

İlerleyen yıllarda aronya için soğuk hava deposu ve işleme tesisi kuracaklarını ifade eden Oğuz, bu sayede istihdamı da artıracaklarını kaydetti.

Şenpazar Kaymakamı Emre Kazanasmaz da Ercüment Oğuz'un ilçeye yaptığı yatırımdan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

İlçenin göç verdiğini belirten Kazanasmaz, şunları kaydetti:

"Ercüment Bey büyük bir fedakarlık yaparak İstanbul'daki işletmelerini geride bırakarak kendi memleketine dönüp yaklaşık yarım asırdır ekilmeyen toprakları tekrar yeşertti. İnşallah bölgenin tamamen çehresini değiştirecek bir proje olacak. Vatandaşlarımızdan da ilgi çok büyük. Bundan birkaç sene sonra Şenpazar, Kastamonu, tamamen bu havza yaban mersiniyle, aronyayla anılacaktır. Yaklaşık 50-60 yıldır belki daha da fazla zamandır ekilmeyen birçok toprağımız tekrar yeşerecek."