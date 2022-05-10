Yarım asırdır atık ip ve kumaşlarla kilim dokuyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Fevzi Esmeray, yarım asırdır eski kıyafetlerden elde edilen ip ve kumaşları yeniden değerlendirerek dokuma tezgahında yolluk ve kilime dönüştürüyor.

Annesinin teşvikiyle ilkokuldan sonra çırak olarak mesleğe adım atan Esmeray, teknolojiye inat ilk günkü heyecanla mesleğini sürdürüyor.

Fevzi Esmeray, eski kazakların sökülmesiyle elde edilen ipleri ve kullanılmayan penyelerden kesilen kumaş parçalarını tezgahında dokuyarak kilim ve yolluğa dönüştürüyor.

Dokuma ustası 63 yaşındaki Fevzi Esmeray, AA muhabirine, ilkokuldan sonra annesinin teşvikiyle dokuma ustasının yanında çırak olarak işe başladığını söyledi.

Mesleğin inceliklerini öğrenerek kalfalığa ardından ustalığa kadar ilerlediğini anlatan Esmeray, kendi iş yerinde yarım asırdır dokumacılığı sürdürdüğünü belirtti.

Yaptığı işin geri dönüşüme ve çevreye de katkısı olduğunu dile getiren Esmeray, şöyle devam etti:

"Ev hanımları, evde kullanılmayan veya eskimiş kazak, penye türü giysileri yumak olarak hazırlıyorlar. Biz de bunları en güzel şekilde kilim ve yolluk olarak dokuyoruz. Özellikle halıların kaldırıldığı yaz aylarında evlerde en çok bunlar tercih ediliyor. Ev hanımları bu kültürü devam ettirdiği sürece biz de dokumaya devam edeceğiz. Yarım asırdır severek yaptığım mesleğimi sağlığım el verdiği müddetçe sürdürmek istiyorum."

Esmeray, iş yerinde eşinin de kendisine destek olduğunu ve teknolojiye inat mesleği devam ettirdiklerini anlatı.

Üç çocuğunu bu iş sayesinde okuttuğunu dile getiren Esmeray, isteyene mesleğin inceliklerini öğretebileceğini söyledi.

Elmas Esmeray da evlendikleri günden bu yana her gün iş yerini eşiyle beraber açtıklarını ve sırt sırta vererek 3 çocuklarını okutup büyüttüklerini aktardı.

Müşterilerden Fatma Arslantaş, evde kullanılmayan giysileri söküp yumak yaparak Fevzi ustaya kilim, yolluk olarak dokuttuklarını kaydetti.