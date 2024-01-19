Üye Girişi
Haberler

Yarı yıl tatilinde Kırıkkale'de trafik yoğunluğu

Güncelleme:
Abone Ol

Yarı yıl tatilinin başlamasıyla Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tatillerini memleketlerinde veya şehir dışında geçirmek için yola çıkan vatandaşlar, Kırıkkale'de ulaşımda yoğunluğa neden oldu. Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk ve sağanak nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Yarı yıl tatilinin başlamasıyla "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Tatillerini memleketlerinde veya şehir dışında geçirmek için yola çıkan vatandaşlar, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de ulaşımda yoğunluğa neden oldu.

Özellikle Kırıkkale- Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk ve sağanak nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Ankara Ulaşım Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title