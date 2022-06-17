Yargıtaydan Kuleli Askeri Lisesi ve Çengelköy darbe sanıklarına verilen cezalara onama

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Kuleli Askeri Lisesi ile Çengelgöy ve Beykoz bölgelerinde meydana gelen olaylara ilişkin 49 sanık hakkında verilen cezaları onadı.

Daire, darbe girişiminin ardından açılan ve İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince 114 sanık yönünden 10 Aralık 2018'de karara bağlanan davaya ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, sanık eski albay Murat Önder ile olay tarihinde er ve askeri öğrenci olan 63 sanık hakkındaki beraat ve ceza verilmesine yer bulunmadığına dair kararlar onandı.

Darbe girişimindeki eylemleri nedeniyle "müşterek fail" kabul edilen ve "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Kuleli Askeri Lisesinin eski komutanları kurmay albaylar Muammer Aygar ile Mürsel Çıkrıkçı'nın da arasında olduğu 25 sanık hakkındaki hükmün de onanması kararlaştırıldı.

Aygar ile Çıkrıkçı'nın diğer sanıkların eylemlerinin hepsinden sorumlu olduğu belirtilen kararda, diğer sanıklar Abdullah Çoban, Abdullah Uslu, Ahmet Yılmaz, Ayhan Şahin, Enver Sedat Demirci, Erdal Kılınç, Ferhat Bayar, Furkan Üzel, Gökhan Ceren, Göksel Eren, İbrahim Karataş, İlker Volkan, Kartal Genç, Mahbub Ulusoy, Mahmut Dağüstü, Mehmet Karabekmez, Mevlüt Acar, Murat Durusoy, Mustafa Paycı, Raif Kaya, Samet Örenlier, Süleyman Erkaya ve Şafak Gündoğdu olarak sıralandı.

"Anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan müebbet hapse mahkum edilen sanıklar Kenan Budak, Metin Soylu, Hüseyin İnce, İbrahim Küçükbostan, Sadık Atıcı, Recep Ayıtdere, Aykut Satmaz ve Aşkın Türker hakkındaki hükümler de hukuka uygun bulundu.

Aralarında polislerin de bulunduğu sanıklar Ali Bülbül, Duran Koçak, Fatih Birinci, İlyas Selçuk, Mahir Hoşbak, Mehmet Kaplan, Mehmet Ali Uzun, Ömer Faruk Titiz, Sedat Kartal, Volkan Kaplan, Yasin Sayım, Buğrahan Dursun, Bayram Kurt, İlter Özkan, Mehmet Koca ve Mustafa Akar'a, darbe girişimine "yardım eden" sıfatıyla katıldıkları gerekçesiyle verilen 12 yıl 6'şar ay hapis cezaları da onandı.

Yerel mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen sanık Samet Işıksoy hakkındaki hüküm ise Yargıtay 3. Ceza Daire tarafından bozuldu. Kararda, sanığın eyleminin "anayasayı ihlal suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Daire, ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

8 kişiyi şehit etmişlerdi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz bölgelerinde yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgal edilmesi ile burada çıkan olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmış, iddianamenin kabulünün sonrası sanıklar 17 Nisan 2018'de hakim karşısına çıkmıştı.

İddianamede, sanıkların eylemleri nedeniyle Burak Cantürk, Fatih Dalgıç, Gökhan Esen, Halil Kantarcı, Kader Sivri, Murat Akdemir, Mustafa Cambaz ve Osman Yılmaz'ın şehit edildiği anlatılmıştı.

İddianamede, daha sonra kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde yaşananlar ve buradan çıkan sanıkların Çengelköy Polis Merkezini işgal etmesi, Vaniköy ve Beykoz bölgelerinde karıştıkları olaylar anlatılmış, 8 kişinin şehit edilmesinin yanında aralarında vatandaş ve kolluk görevlilerinin de bulunduğu 135 kişinin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçuna maruz kaldığı, bunlardan 62'sinin silahla vurularak yaralandığı kaydedilmişti.

Çıkan olaylarda 33 vatandaşın hürriyetinin kısıtlandığı, 46 kişinin aracına ve iş yerine zarar verildiği belirtilen iddianamede, Çengelköy Polis Merkezinin de aralarında bulunduğu 5 kamu binasının hasar gördüğü ifade edilmişti.

İddianamede, 14 çevik kuvvet polisinin de darbeci askerlerle hareket ettiği belirtilmiş, bu sanıkların da cezalandırılması istenmişti.