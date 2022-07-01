Yargıtayda Ulusal İçtihat İzleme Çalışma Grubu Toplantısı yapıldı - Haberler

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Yargıtayda Ulusal İçtihat İzleme Çalışma Grubu Toplantısı yapıldı

AA - İsmet Karakaş - Güncel
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Yargıtayda Ulusal İçtihat İzleme Çalışma Grubu Toplantısı yapıldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Ocak 2023'te tüm daireler ve genel kurullar tarafından uygulanmaya başlayacak Gerekçeli Karar Yazım Rehberi'nin sadece Yargıtaya değil, Türk yargısına da kılavuzluk yapacak önemli bir eser olduğunu bildirdi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Ocak 2023'te tüm daireler ve genel kurullar tarafından uygulanmaya başlayacak Gerekçeli Karar Yazım Rehberi'nin sadece Yargıtaya değil, Türk yargısına da kılavuzluk yapacak önemli bir eser olduğunu bildirdi.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Ulusal İçtihat İzleme Çalışma Grubu Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Akarca'nın yanı sıra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve yargı mensupları katıldı.

Akarca, konuşmasında, 2022'de hazırlık çalıştayı, 4 bölgesel ve ulusal içtihat forumu düzenlendiğini, bunların sonucunda ülke çapında içtihat birliğinin sağlanması adına çok önemli tespitlerin yapıldığını ve çözüm önerilerinin sunulduğunu ifade etti.

Forumlardaki tespitler uyarınca oluşturulan 6 izleme çalışma grubu sayesinde, adli yargı sisteminin daha etkin hale geleceğini belirten Akarca, çalışmaların öncelikli hedefinin, sorunların detaylı şekilde tarif edilmesi ve öneriler listesinin hazırlanması olduğunu bildirdi.

Yargıtayın eğitici olma, adli yargıya liderlik etme ve ülke çapında içtihat birliğini sağlama görevinin en etkili araçlarından birinin de kaliteli gerekçeli kararlar olduğunu kaydeden Akarca, "2023 yılının ocak ayında tüm daireler ve genel kurullar tarafından uygulanmaya başlayacak olan Gerekçeli Karar Yazım Rehberi sadece Yargıtaya değil, Türk yargısına da kılavuzluk yapacak önemli bir eserdir." ifadesini kullandı.

AA / İsmet Karakaş - Güncel

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