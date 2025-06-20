Yargıtay ve Danıştay Üyelikleri İçin Yeni Atamalar
Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay'a üç yeni üye atadı. Ayrıca, Danıştay üyeliğine de bir atama gerçekleştirdi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığınca, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilenler hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, HSK eski üyelerinden Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım Yargıtay üyeliğine seçildi.
Ayrıca, HSK eski üyesi Halil Koç'un ise Danıştay üyeliğine seçilmesine karar verildi.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel