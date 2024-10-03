Yargıtay ve Danıştay Üyelikleri İçin Seçim Sonuçları Yayınlandı

(ANKARA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'nın Yargıtay ve Danıştay üyelikleri için yapılan seçimlerle ilgili kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yargıtay ve Danıştay'da boş bulunan üyelikler için dün seçim yapılmıştı. Boş üyeliklere yapılan seçimlere ilişkin Genel Kurul kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Osman Kiper, Istanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Çağlak, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan ve HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala Yargıtay üyeliğine, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Cengiz Aydemir, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz, Danıştay Tetkik Hakimi Burakhan Melikoğlu'nun Danıştay üyeliğine seçildi.