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Yargıtay, Sezen Ünlü cinayeti davasında verilen cezayı onadı

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Yargıtay 1.Ceza Dairesi, İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü'yü bıçakla öldüren Anıl Yolum'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü'yü bıçakla öldüren Anıl Yolum'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Daire, sanık avukatlarının temyiz talebi üzerine dosyayı inceledi.

Heyet, ileri sürülen iddia ve savunmaların, toplanan delillerle gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterildiğini belirtti.

Daire, kararında şu ifadelere yer verdi:

"Vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, alınan raporların yeterli ve hüküm kurmaya elverişli olduğu, maktulden sanığa yönelen ve haksız tahrik oluşturan söz ya da eylemin olmadığının anlaşıldığı, takdiri indirimin mahkemenin takdir yetkisi kapsamında, yasal, yerinde ve yeterli gerekçelerle uygulanmamasına karar verildiği anlaşıldığından, sanık müdafilerinin temyiz sebeplerinin incelenmesinde hukuka aykırılık bulunmamıştır."

Heyet, oy birliğiyle temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verdi.

Olay

Konak ilçesinde 27 Mart 2021'de birlikte yaşadığı Anıl Yolum tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü hayatını kaybetmiş, tutuklanan Anıl Yolum hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Haziran 2022'deki duruşmada, sanığın "çocuğa ve gebe kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya istinafa gönderilmiş, istinaf mahkemesince de itirazlar reddedilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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