Yargıtay, Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 6 sanık hakkındaki kararı bozdu

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı'nda Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, sanıklardan 5'i hakkında verilen beraat kararlarını onarken, 5'i için verilen hapis cezaları ile 1'i için verilen beraat kararını bozup, dosyayı yeniden İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesindeki 10 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı'nın B bloku da yıkıldı. Enkaz altında kalan 11 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturmada, 2'si tutuklu, 11 kişi hakkında İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Dava sürecinde binanın fenni mesul mimarı Nurettin Bozdoğan tahliye edildi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden gelen ek bilirkişi raporunda, binada kolon kesilmediği, kolon inceltmesi yapılması durumunda da binanın bu şekilde yıkılmayacağı belirtildi. Raporda binanın beton kalitesinin çok kötü olduğu, binanın yıkılmasının da buna bağlı olduğunun altı çizildi. Öte yandan kolon kesildiği iddiasıyla binanın altındaki bir marketler zinciri şirketi hakkında yürütülen soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. 2023 yılının Haziran ayında görülen duruşmada heyet, tutuklu sanık arsa sahibi Mustafa Yılmaz'a 15 yıl hapis cezası verirken, binanın inşaat mühendisi Ali Özsoy'u ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Perviz Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğan'a ise ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, yüksek jeoloji mühendisi Aynur B., kooperatif üyelerinden Ayşe Y., fenni mesul Ergün İlkay, kooperatif başkanı Kadriye K., zemin etüdü raporuna imza atan inşaat mühendisi Pınar U. ve Zehra Y.S.'nin de beraatine karar verdi. Yerel mahkemenin kararı istinafta da onandı.

İLKAY'A CEZA İSTENDİ

Tarafların kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay'a gitti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi; Ayşe Y., Kadriye K., Zehra Y.S., zemin etüt raporunu hazırlayan ve imzalayan Aynur B. ile Pınar A.'ya verilen beraat kararlarını hukuka uygun buldu. Yargıtay, fenni mesul Ergün İlkay'ın, denetleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmediğini ve bu ihmallerin 1'inci derece deprem bölgesinde ölümle sonuçlanacağını öngörmesi gerektiğine kanaat getirip beraat yerine ceza verilmesi gerektiğine karar verdi.

'EKSİK KOVUŞTURMA KARARI'

Ali Özsoy, Nurettin Bozdoğan ve Mustafa Yılmaz hakkında verilen kararları da değerlendiren Yargıtay Ceza Dairesi, binanın zemin katında yapılan tadilatların, taşıyıcı sistemi etkileyip etkilemediği, yumuşak kat oluşumuna neden olup olmadığı ve yıkımın önde gelen sebebinin bu müdahalelerden kaynaklanıp kaynaklanmadığının yeterince araştırılmadığına hükmedip, bilirkişi heyetinden ek rapor alınmadan hüküm kurulmasının 'eksik kovuşturma' olduğunu belirtti. Yargıtay, Binay Bükey ve Eşref Perviz Toğulga'ya verilen kararların ise ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi gözetilmeden verildiğine kanaat getirdi.

'MESLEKTEN MEN CEZALARI HUKUKA AYKIRI'

Öte yandan sanıkların kusur durumları ve verilen hapis cezaları arasında çelişkiler bulunduğu, bilinçli taksir sebebiyle yapılan ceza artırımının yasal ve yeterli gerekçeye dayanmadığının altı çizildi. Meslekten men cezalarının da hukuka aykırı ve kararlarının çalışma hürriyetini kısıtlayıcı nitelikte olduğuna kanaat getirildi. Bu sebeplerden ötürü Yargıtay 12'nci Dairesi 5 sanık hakkında verilen beraat kararını onayıp, 6 sanık hakkındaki kararı bozdu ve dosyayı yeniden İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Öte yandan tek tutuklu sanık Mustafa Yılmaz'ın da geçen günlerde tahliye olduğu öğrenildi.

-Arşiv görüntülerle

Haber: Tolga TAHÇI / İZMİR,