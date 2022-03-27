Yargıtay Sedef'in katiline verilen cezayı ikinci kez fazla buldu

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da 9 yıl önce aynı otomobilde gördüğü ayrı yaşadığı eşi Sedef Berberoğlu (26) ve patronunun yeğeni Abdullah Tekin'i (18) pompalı tüfekle öldüren Lütfü Safa Berberoğlu'na (47) yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ardından, tahrik indirimi uygulanarak verilen 24 yıl hapis cezası da Yargıtay tarafından fazla bulunarak ikinci kez bozuldu. Sedef'in annesi Gülendar Kan, "Yargıtay ikinci kez bizi yıktı" dedi.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de çalıştığı gıda ürünleri pazarlama şirketindeki işinden çıkartılan Lütfü Safa Berberoğlu, şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Sedef Berberoğlu tarafından terk edildi. Berberoğlu, 13 Eylül 2013 gecesi ayrı yaşadığı eşi Sedef'i Muğla- Marmaris yolu Sakartepe mevkiinde 48 NR 960 plakalı otomobilde Okan D. (33) ve Abdullah Tekin ile gördü. Otomobilinden pompalı tüfeğini alan Lütfü Safa Berberoğlu, eşinin bulunduğu aracın yanına gitti. Berberoğlu'nun geldiğini fark eden, bir restoranda garson olarak çalıştığı öğrenilen Okan D. koşarak kaçtı. Lütfü Safa Berberoğlu, önce otomobile, ardından da içindeki bir çocuğunun annesi, muhasebeci eşi Sedef Berberoğlu ve Abdullah Tekin'e peş peşe ateş etti. Berberoğlu ve Tekin, olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Polise teslim olan Lütfü Safa Berberoğlu, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Çifte cinayet sanığı Berberoğlu hakkında Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nden 'kasten ve tasarlayarak öldürmek' suçundan iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme heyeti, Berberoğlu'na, Abdullah Tekin'i öldürmekten müebbet, eşi Sedef'i öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Okan D.'yi öldürmeye teşebbüsten de 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.