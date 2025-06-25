Yargıtay Savcısına Saldırı Davasında Hapis Cezası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldıran iki sanıktan birine 1 yıl 8 ay, diğerine 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Kadıköy'de geçen yıl Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldıran 2 sanıktan birine 1 yıl 8 ay, diğerine 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Anadolu 88. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, sanık avukatları ve müşteki avukatı hazır bulundu. Müşteki Necip Cem İşçimen ise Ankara Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Cumhuriyet savcısı önceki celse vermiş olduğu mütalaasını tekrar ederek, sanık Erol Gök'ün "hakaret", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçundan 10 ay 15 günden 4 yıl 10 aya kadar, sanık Tayfun Tahsin İlgün'ün ise "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından 7 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan hakim, sanık Erol Gök'ü "hakaret" suçundan 7 ay, "kasten yaralama" suçundan 10 ay, "mala zarar verme" suçundan 3 ay olmak üzere toplam 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanık Tayfun Tahsin İlgün ise "hakaret" suçundan 7 ay, "kasten yaralama" suçundan 7 ay olmak üzere toplamda 1 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Her iki sanık için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilerek, cezada ertelemeye gidilmedi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, 31 Ağustos 2024'te Feneryolu Mahallesi'ndeki otoparktan çıktığı sırada 2 kişinin saldırısına uğramış, aracın plaka bilgisinden kimlikleri tespit edilen saldırganlar Erol Gök ve Tayfun Tahsin İlgün tutuklanmış, bir süre sonra da tahliye edilmişlerdi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü

Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü! Bir anda fenalaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan sürpriz aşk itirafı!
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar

Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
Ermenistan'da darbe girişimi! Kolluk kuvvetleri son anda engelledi

Paşinyan'ı titreten girişim! Başpiskopos apar topar gözaltına alındı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı da belli gibi

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Ahmed Kutucu'nun yeni takımı
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den sürpriz talip

Şampiyonlar Ligi'nde harikalar yaratan o takım Gabriel Sara'yı istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.