Yargıtay, Manisa'da öldürülen kadının katilinin müebbet hapis cezasını bozdu

Yargıtay, Canan Çeviren'in öldürülmesiyle ilgili Ferhat İnne'ye verilen müebbet hapis cezasını bozdu. Kararda, sanığın olaydan sonra sağlık ve kolluk güçlerini araması, kişiliği, sabıkasız geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki olumlu davranışları nedeniyle 'takdir indirimi' yapılmaması gerekçe gösterildi.

YARGITAY, Manisa'da gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Canan Çeviren'i (42) öldüren Ferhat İnne'ye (45) verilen müebbet hapis cezasını bozdu. Kararda; sanığın olaydan sonra sağlık ve kolluk güçlerini araması, kişiliği, sabıkasız geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki olumlu davranışları nedeniyle 'takdir indirimi' yapılmaması gerekçe gösterildi.

Evli ve 1 çocuk babası Ferhat İnne, 11 Aralık 2020'de eşinden boşanan, 2 çocuk annesi Canan Çeviren'in çalıştığı Yeni Mahalle'deki emlak ve gayrimenkul ofisine gitti. Gönül ilişkileri olduğu öne sürülen İnne ile Çeviren arasında tartışma çıktı. Bu sırada İnne, yanında getirdiği tabancayı Çeviren'e doğrultup, ateşledi. Çeviren hayatını kaybetti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polise teslim olan Ferhat İnne tutuklandı.

İnne'nin Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.