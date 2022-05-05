Yargıtay, karakoldaki dayağa haksız tahrik indirimi istedi

İZMİR (DHA) - YARGITAY, İzmir'de gözaltına alınıp, götürüldüğü polis merkezinde darbedilen Fevziye Cengiz (48) davasında 7 yıl sonra kararını açıkladı. Üst mahkeme, polis memurları H.Y. ve B.S.'ye 'darp' suçundan verilen 1 yıl 3'er aylık hapis cezalarını 'haksız tahrik indirimi' uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu.

Olay, 17 Temmuz 2011'de meydana geldi. Karabağlar'daki müzikholleri denetleyen polis ekipleri, kimliksiz ve izinsiz çalışan Fevziye Cengiz'i polise mukavemet ve hakarette bulunduğu iddiasıyla gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Fevziye Cengiz'in darbedildiği görüntüler basına sızdı. Fevziye Cengiz, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Polisler de Cengiz'den şikayetçi oldu. Soruşturmanın sonunda hazırlanan iddianamede; Fevziye Cengiz'in görevli polis memurlarına karşı 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'hakaret' suçlarından, polisler B.S., H.Y. ve T.D'nin ise 'hakaret', 'tehdit' ve 'darp' suçlarından cezalandırılması istendi. Polis memuru N.A.'nın da 'suçu bildirmemekten' cezalandırılması talep edildi.

Sanık polislerin avukatı Tolga Yurdakul, Fevziye Cengiz'in kovuşturma safhasında müşteri olarak değerlendirildiğini ancak Yargıtay'ın kararıyla beraber çalışan olduğunun kabul edildiğini vurgulayarak, "Tabii ki de olayın yaşanmasını hiç istemezdik. Müvekkillerim de böyle bir olayın yaşanmış olması nedeniyle üzgünler. Ancak karşı taraf, görüntülerin basına sadece bir kısmının yansımış olması nedeniyle kamuoyunu başından itibaren yanlış yönlendirmiştir. Yargıtay kararı da bizim bu söylediğimizi ispatlamış oldu" dedi.