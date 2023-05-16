Yargıtay'ın, 'takdir indirimi' yapılmadığı için kararı bozduğu Canan'ın katiline yeniden müebbet

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, DHA)-MANİSA'da gönül ilişkisi yaşadığı Canan Çeviren'i (42) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle verilen müebbet hapis cezası 'takdir indirimi' yapılmadığı için Yargıtay tarafından bozulan Ferhat İnne (45) Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı.

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, DHA)-MANİSA'da gönül ilişkisi yaşadığı Canan Çeviren'i (42) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle verilen müebbet hapis cezası 'takdir indirimi' yapılmadığı için Yargıtay tarafından bozulan Ferhat İnne (45) Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı. Ferhat İnne 'kasten öldürme suçu'ndan 'takdir indirimi' uygulamadan, aynı mahkemece tekrar müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Canan Çeviren'in kardeşi Serpil Çınar, "Adalet yerini buldu, bu nedenle çok sevinçliyiz" dedi.

Evli ve 1 çocuk babası Ferhat İnne, 11 Aralık 2020'de, eşinden boşanan, 2 çocuk annesi Canan Çeviren'in çalıştığı Yeni Mahalle'deki emlak ve gayrimenkul ofisine gitti. Gönül ilişkisi olan İnne ile Çeviren arasında tartışma çıktı. Bu sırada İnne, yanında getirdiği tabancayı Çeviren'e doğrultup, ateşledi. Çeviren hayatını kaybetti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polise teslim olan Ferhat İnne çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.